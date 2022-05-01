99 лет назад вышел первый номер ингушской общенациональной газеты «Сердало»

«Сердало» («Свет») все эти годы была символом государственности, памятником письменности и проводником грамотности, образования, свидетелем и отражателем событий в жизни народа, его дум и чаяний, тревог и надежд, побед и лишений.

Лишь однажды газета была вынуждена прекратить свой выпуск, и произошло это из-за депортации ингушей в 1944 году.

О глубокой значимости, которую ей придавал народ, политическая элита, свидетельствуют два факта: «Сердало» начала выходить 1 мая 1923 года, за год до образования Ингушской автономной области 7 июля 1924 года. И процесс возрождения народа после возвращения из депортации начинался с возобновления выхода газеты. Еще не было органов государственной власти восстановленной Чечено-Ингушской АССР, а «Сердало» уже выходила в полноценном формате в 1957 году.

Первым редактором национальной газеты стал Заурбек Мальсагов, а ответственным секретарем высокообразованный специалист, языковед Тембот Беков.

Профессор Ибрагим Дахкильгов в одной из своих статей писал: «1 мая 1923 года появляется газета. Все это произошло не вдруг. Ингушская письменность на латинской основе была утверждена правительством Горской республики еще в 1921 году. Наш народ может гордиться, что из народов Северного Кавказа впервые именно он заимел национальную письменность. Внедрение новой ингушской письменности в практику было осуществлено Темботом Бековым. Он и Заурбек Мальсагов организовали «учительские курсы», которые комплектовались из числа молодежи, освоившей начала русской или арабской письменности. На обучение этих молодых людей именно и пришлось время 1921-1923 годов. Из числа этой молодежи вышли наши первые учителя, первые корреспонденты, первые распространители газеты в массы».

Огромную роль газета сыграла в открытии народных талантов. Примечательно, что в 1928 году редакция «Сердало» организовала конференцию литераторов, где присутствовали руководители области во главе с первым секретарем обкома РКП(б) Идрисом Зязиковым. На конференции была создана Ассоциация ингушских писателей.

В газете публиковались стихи и рассказы Ахмеда и Салмана Озиевых, Хаджи-Бекира Муталиева, Идриса Базоркина, Хамзата Осмиева, Багаудина Зязикова.

С газетой активно сотрудничали наши поэты и писатели — Ахмед Боков, Магомед-Саид Плиев, Ибрагим Дахкильгов, Амед Мальсагов, Азамат-Гирей Угурчиев, Ахмет Ведзижев, Гирихан Гагиев, Али Хашагульгов, Ваха Хамхоев, Магомед Вышегуров и многие другие. Впрочем, все наши творческие люди публиковались в «Сердало».

В историю общенациональной газеты вписаны имена редакторов С. Куркиева, М. Салтамакова, М. Аушева, М. Льянова, С. Чахкиева, М. Озиева, Х. Шадиева и других известных журналистов.

Отметим, что 25 октября 1973 года Указом Президиума Верховного Совета СССР газета была награждена орденом «Знак Почета». Не каждое издание удостаивалось такой награды.

Коллектив газеты «Ингушетия» поздравляет коллег с 99-летием «Сердало» и желает творческих успехов.