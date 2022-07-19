Акция «Культурная суббота. Танцы народов России детям» нашла в Ингушетии широкую поддержку

Мастер-класс «Техника и манера исполнения ингушского народного танца» заслуженного работника культуры республики Акромата Халухаева прошел в ДК сельского поселения Средние Ачалуки. В акции принял также участие детский хореографический коллектив «Онгушт» ДК сельского поселения Нижние Ачалуки.

Аналогичное мероприятие с участием воспитанников художественной самодеятельности состоялось и в Доме культуры сельского поселения Пседах. Мастер-класс «Кавказ многогранный» провел заслуженный работник культуры Ингушетии Ахмед Калоев. Участники мастер-класса довольно быстро освоили танцевальные движения и успешно соединили их вместе под музыку народов Кавказа. В финале программы ребята продемонстрировали полученные навыки.

Мероприятия в форме мастер-классов по элементам народных танцев с привлечением известных деятелей культуры и искусства регионов, проходившие в рамках межведомственного проекта Министерства культуры России и Министерства просвещения России «Культура для школьников», а также Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, прошли в эти дни по всей стране.