Фестиваль

Ансамбль «Сийг» примет участие в фестивале «Танец — язык мира»

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Солисты младшего состава образцового детского хореографического ансамбля «Сийг» выступят на XIII Республиканском фестивале-конкурсе детско-юношеских коллективов, танцевальных дуэтов и сольных исполнителей «Танец — язык мира», рассказал газете «Ингушетия» руководитель коллектива член международного совета по танцу ЮНЕСКО Магомед Имагожев.

Расул Яндиев и Рахия Имагожева в Доме культуры сельского поселения Южное Малгобекского района представят на суд жюри хореографические постановки «Горец» и «У родника».

Стоит отметить, что юные дарования не раз представляли не только свой коллектив, но и республику на многих фестивалях и конкурсах далеко за пределами родного края и становились лауреатами, победителями, а также обладателями Гран-при.

Мероприятие, организатором которого выступает Республиканский дом народного творчества Ингушетии, пройдет в рамках Года культурного наследия народов России и 30-летия возрождения ингушской государственности.

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