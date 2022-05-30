Расул Яндиев и Рахия Имагожева в Доме культуры сельского поселения Южное Малгобекского района представят на суд жюри хореографические постановки «Горец» и «У родника».

Стоит отметить, что юные дарования не раз представляли не только свой коллектив, но и республику на многих фестивалях и конкурсах далеко за пределами родного края и становились лауреатами, победителями, а также обладателями Гран-при.

Мероприятие, организатором которого выступает Республиканский дом народного творчества Ингушетии, пройдет в рамках Года культурного наследия народов России и 30-летия возрождения ингушской государственности.