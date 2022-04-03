Казачество

Атаманом Сунженского казачьего округа Ингушетии избран Игорь Алешин

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В Ингушетии состоялся большой казачий круг, на котором обсуждались перспективы развития сословия в республике и создание Сунженского казачьего округа, сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Отмечается, что избран новый атаман ингушских казаков — Игорь Алешин. Подготовлены также документы для внесения округа в государственный реестр казачьих обществ России.

Напомним, 17 марта текущего года Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов провел рабочую встречу с помощником полпреда Президента России в СКФО, атаманом Терского войскового казачьего общества Виталием Кузнецовым.

Стороны обсудили направления сотрудничества органов власти республики и казачьего общества, а также вопросы возрождения и становления казачества непосредственно на территории республики.

«В ближайшее время первые шаги в этом направлении будут сделаны. Это и экономическая поддержка казачьих обществ, и их становление в целом. В Ингушетии в числе первоочередных задач — проведение учредительного собрания Сунженского окружного казачьего общества, на котором выберут атамана округа. В дальнейшем будет рассматриваться вопрос о назначении его на определенную должность, для взаимодействия с исполнительной и законодательной властью республики. Последующая генерация идей и воплощение их в жизнь будет зависеть от людей, которые станут взаимодействовать с вновь избранным атаманом», — сказал Кузнецов.

Калиматов выразил надежду, что данная работа станет значительным шагом в развитии казачества в регионе.

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