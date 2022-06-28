Более 500 детей отдыхают в трех стационарных лагерях Ингушетии в первую смену
528 школьников в сопровождении учителей приняли три стационарных лагеря Ингушетии в первую смену. Это — «Эрзи» («Орел») в горной части республики, оздоровительный лагерь имени Комарова в сельском поселении Троицкое Сунженского района и «Молодой патриот» в городе Малгобеке.
С 20 июня на базе общеобразовательных организаций региона открыты 34 пришкольных лагеря дневного пребывания с общим охватом 3528 детей в одну смену. Для обеспечения их деятельности привлечено 646 специалистов.
Все пришкольные лагеря своевременно подготовлены к летнему отдыху, а также обеспечены охраной в дневное время, сообщается в Telegram-канале правительства республики.