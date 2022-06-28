Каникулы

Более 500 детей отдыхают в трех стационарных лагерях Ингушетии в первую смену

0

528 школьников в сопровождении учителей приняли три стационарных лагеря Ингушетии в первую смену. Это — «Эрзи» («Орел») в горной части республики, оздоровительный лагерь имени Комарова в сельском поселении Троицкое Сунженского района и «Молодой патриот» в городе Малгобеке.

С 20 июня на базе общеобразовательных организаций региона открыты 34 пришкольных лагеря дневного пребывания с общим охватом 3528 детей в одну смену. Для обеспечения их деятельности привлечено 646 специалистов.

Все пришкольные лагеря своевременно подготовлены к летнему отдыху, а также обеспечены охраной в дневное время, сообщается в Telegram-канале правительства республики.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Житель Ингушетии подозревается в фиктивной постановке на учет жителей Узбекистана
Ингушские футболисты из Малгобека выиграли у юниоров из нальчикского «Спартака»
Ингушский футболист Солтмурад Бакаев забил гол в очередном матче казанского «Рубина
Ингушский армрестлер Адам Баркинхоев стал вторым на турнире во Владикавказе
Творческие коллективы Ингушетии проводят концерты в пришкольных лагерях
Жителя Ингушетии ждет суд за хранение патронов к пистолету Макарова
В Ингушетии около 400 выпускников сдают ЕГЭ в резервный день
Несовершеннолетний житель Ярославля подозревается в попытке сбыть наркотики в Ингушетии
Водоснабжение в проблемном селе Плиево Ингушетии будет восстановлено поэтапно
В Ингушетии наградили отличившихся сотрудников регионального казначейства
В Ингушетии продолжается отправка паломников на хадж в КСА

Главное

Яндекс.Метрика

 