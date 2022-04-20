Более 7 млн рублей получил житель Ингушетии, выдававший себя за «чернобыльца»
В апреле 2021 года 7 млн 80 тыс. рублей на улучшение жилищных условий получил житель Ингушетии, выдававший себя за ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает пресс-служба МВД по региону.
Факт представления мужчиной совместно с неустановленными лицами в Минтруд Ингушетии заведомо ложных сведений выявили сотрудники центра противодействия экстремизму республиканского МВД.
В действиях лиц, причастных к данному деянию, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК России (мошенничество при получении выплат).