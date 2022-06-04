До 80 подростков трудоустроят на период летних каникул на трех предприятиях в Ингушетии

По информации пресс-служба Главы и правительства Ингушетии, представители профильных ведомств отчитались о готовности к проведению летней оздоровительной кампании, обсудили текущие задачи.

Фурсов поручил органам местного самоуправления вести еженедельный мониторинг деятельности лагерей с точки зрения безопасности. Также он обратил внимание на вопрос организации досуга детей. По его мнению, отдых для детей должен быть не только полезным, но и увлекательным. Предложено задействовать культурные учреждения, кинотеатры, игровые центры, театры и так далее для того, чтобы летнее времяпрепровождение в лагерях для детей стало максимально ярким и запоминающимся.

Кроме того, в этом году впервые будет организована смена для детей, стоящих на профилактическом учете, в рамках которой предполагаются встречи с известными деятелями спорта и культуры.

Что касается качества питания, зампред отметил, что последние два года «в этом плане у нас все прошло хорошо, но призываю не расслабляться и вести ежедневный контроль. Руководители детских лагерей несут уголовную ответственность за предоставление некачественных услуг».

«Цена халатности при организации детского отдыха — это жизнь ребенка, поэтому все недочеты должны быть вовремя устранены, в том числе по установке систем видеонаблюдения и пожарной сигнализации, санитарной обработке и дезинфекции корпусов от клещей и прочего, и так далее», — подытожил Фурсов.

Напомним, в Ингушетии 34 пришкольных и три стационарных лагеря будут принимать детей с 20 июня. Всего летним отдыхом планируется охватить свыше 5 тыс. человек. Детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, из малоимущих и неполных семей, а также детям-инвалидам будут предоставлены бесплатные путевки.