Каникулы

До 80 подростков трудоустроят на период летних каникул на трех предприятиях в Ингушетии

0

До 80 подростков трудоустроят на период летних каникул на трех предприятиях в Ингушетии. Об этом на заседании межведомственной комиссии под руководством вице-премьера региона Олега Фурсова, сообщила председатель торгово-промышленной палаты республики Радмила Нальгиева.

По информации пресс-служба Главы и правительства Ингушетии, представители профильных ведомств отчитались о готовности к проведению летней оздоровительной кампании, обсудили текущие задачи.

Фурсов поручил органам местного самоуправления вести еженедельный мониторинг деятельности лагерей с точки зрения безопасности. Также он обратил внимание на вопрос организации досуга детей. По его мнению, отдых для детей должен быть не только полезным, но и увлекательным. Предложено задействовать культурные учреждения, кинотеатры, игровые центры, театры и так далее для того, чтобы летнее времяпрепровождение в лагерях для детей стало максимально ярким и запоминающимся.

Кроме того, в этом году впервые будет организована смена для детей, стоящих на профилактическом учете, в рамках которой предполагаются встречи с известными деятелями спорта и культуры.

Что касается качества питания, зампред отметил, что последние два года «в этом плане у нас все прошло хорошо, но призываю не расслабляться и вести ежедневный контроль. Руководители детских лагерей несут уголовную ответственность за предоставление некачественных услуг».

«Цена халатности при организации детского отдыха — это жизнь ребенка, поэтому все недочеты должны быть вовремя устранены, в том числе по установке систем видеонаблюдения и пожарной сигнализации, санитарной обработке и дезинфекции корпусов от клещей и прочего, и так далее», — подытожил Фурсов.

Напомним, в Ингушетии 34 пришкольных и три стационарных лагеря будут принимать детей с 20 июня. Всего летним отдыхом планируется охватить свыше 5 тыс. человек. Детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, из малоимущих и неполных семей, а также детям-инвалидам будут предоставлены бесплатные путевки.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Владимир Путин поздравил жителей Ингушетии с 30-летием республики
В Магасе пройдёт концерт с лазерным и огненным шоу к 30-летию Ингушетии
Глава Ингушетии поздравил жителей региона с 30-летием республики
Праздничный концерт к 30-летию Ингушетии покажут на ТВ и большом экране в Магасе
Первый регулярный авиарейс «Самара — Магас — Самара» приземлился в Ингушетии
Осужден уроженец Ингушетии — один из участников террористической организации «Имарат Кавказ»
Глава Рособрнадзора посетил пункты проведения ЕГЭ в Ингушетии
Ингушетия примет первый из регулярных авиарейсов «Самара — Магас — Самара»
Предприниматели Ингушетии cмогут воспользоваться льготными антикризисными программами
В Ингушетии наградили призеров всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Степа»
Госархив Ингушетии представил виртуальную выставку к 30-й годовщине республики

Главное

Яндекс.Метрика

 