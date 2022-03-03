Доходы гостиничного и туристического бизнеса в Ингушетии выросли до 95 млн руб.

«Объем оказанных платных туристических и гостиничных услуг за минувший год составил 95,1 млн рублей. В 2020 году показатели в этой сфере достигали лишь 63 млн руб.», — сказал собеседник издания.

Он пояснил, что в прошлом году всесезонный курорт «Армхи», уникальные башенные комплексы средневековья в горах Ингушетии посетили 102,5 тыс. туристов.

Турпоток растет благодаря проведению праздника ингушской кухни, организации экскурсий, спортивных и событийных массовых мероприятий.

В нынешнем году комитет по туризму региона предполагает обустроить десятки туристическим маршрутов, зон отдыха в предгорном и горном районах республики.