Доходы гостиничного и туристического бизнеса в Ингушетии выросли до 95 млн руб.
Гостиницы и турбизнес республики заработали на 32 млн руб. больше, чем годом ранее на туризме, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства республики.
«Объем оказанных платных туристических и гостиничных услуг за минувший год составил 95,1 млн рублей. В 2020 году показатели в этой сфере достигали лишь 63 млн руб.», — сказал собеседник издания.
Он пояснил, что в прошлом году всесезонный курорт «Армхи», уникальные башенные комплексы средневековья в горах Ингушетии посетили 102,5 тыс. туристов.
Турпоток растет благодаря проведению праздника ингушской кухни, организации экскурсий, спортивных и событийных массовых мероприятий.
В нынешнем году комитет по туризму региона предполагает обустроить десятки туристическим маршрутов, зон отдыха в предгорном и горном районах республики.