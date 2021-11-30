Долги ЖКХ-структур СКФО перед энергетиками достигли 16 миллиардов рублей

При этом ЖКХ-организации макрорегиона за 10 месяцев заплатили всего за 28% от общего объема потребленного ими энергоресурса, сообщает пресс-служба компании.

В процентах самая низкая платежная дисциплина — у редприятий ЖКХ Ингушетии (всего 2,3%). Долг ЖКХ-организаций республики на 1 ноября превысил 1,7 млрд рублей.

В денежном выражении самый внушительный долг — у предприятий ЖКХ Дагестана. Здесь компании коммунального сектора исполнили обязательства перед энергетиками лишь на 13,5%. Их суммарная задолженность превысила 5,3 млрд рублей.

Показательная отрицательная динамика отмечена также в Карачаево-Черкесии, где на 1 января 2021 года у потребителей категории ЖКХ вообще не было долгов за электроэнергию перед Группой «Россети Северный Кавказ». За десять месяцев неплатежи региональных «коммунальщиков» составили почти 265 млн рублей, уровень расчетов — порядка 56%.

«Мы вынуждены констатировать катастрофически низкую культуру взаимодействия коммунальных структур СКФО с гарантирующим поставщиком энергоресурса. Недобросовестное выполнение ими своих договорных обязательств, в ряде случаев — намеренное игнорирование платежей ставит под угрозу надежность энергоснабжения более 9 миллионов жителей Северного Кавказа. Средства, которые компания недополучает от предприятий-должников, должны направляться на своевременное проведение ремонтных работ и подготовку электросетевого комплекса макрорегиона к осенне-зимнему периоду», — сказал исполняющий обязанности генерального директора «Россети Северный Кавказ» Роман Левченко.

Он отметил, что компания «Россети Северный Кавказ» вынуждена изыскивать дополнительные финансовые возможности для того, чтобы обеспечить реализацию всех производственных программ и в период холодов предотвратить угрозу нарушения энергоснабжения добросовестных потребителей. По сути, энергокомпания таким образом дополнительно субсидирует регионы, недополучая от ЖКХ-организаций республик миллиарды на развитие отрасли. Поскольку структуры коммунального хозяйства обладают так называемым статусом «неотключаемых» объектов, у энергетиков практически отсутствуют действенные механизмы воздействия на указанных должников.

«В этой связи мы усилили претензионно-исковую работу и намерены в ряде случаев добиваться банкротства хронических неплательщиков. Необходимость скорейшей ликвидации долгов ЖКХ-организаций также отмечают органы власти республик, с которыми мы ведем непрерывную совместную работу в данном направлении», подчеркнул Левченко.

Напомним, крупнейшая электросетевая компания СКФО — «Россети Северный Кавказ» — в соответствии с решениями Минэнерго РФ в настоящее время выполняет функции гарантирующего поставщика электроэнергии в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии и Дагестане.