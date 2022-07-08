Газоснабжение

Два района в Ингушетии останутся без газа из-за ремонтных работ

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В Сунженском и Джейрахском районах Ингушетии в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ 12 июля с 09:00 до 17:00 мск будет прекращена подача газа, сообщает пресс-служба МЧС региона.

«В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на сетях газораспределения в сельских поселениях Галашки, Мужичи, Алкун и Датых 12.07.2022 г. с 09:00 до 17:00 мск будет прекращена подача газа», — говорится в сообщении.

В МЧС призвали жителей данных населенных пунктов быть бдительными и следить за газовым оборудованием.

Телефон доверия МЧС России по Ингушетии: 8(8734) 55-99-99.

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