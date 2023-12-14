Взятка

Экс-руководитель учреждения в Ингушетии пытался дать крупную взятку сотруднику ФСБ

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В даче взятки в крупном размере подозревается бывший директор государственного казенного учреждения, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

По данным собеседника издания, 12 декабря текущего года мужчина, зная, что сотрудниками УФСБ по региону проводятся специальные мероприятия, направленные на выявление хищения бюджетных средств в возглавляемой им ранее организации, находясь в салоне автомобиля на территории Джейрахского района, лично передал взятку в размере 2 млн рублей оперативнику силового ведомства.

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК России.

Отмечается, что в ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед Магасским районным судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

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