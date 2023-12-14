Экс-руководитель учреждения в Ингушетии пытался дать крупную взятку сотруднику ФСБ

По данным собеседника издания, 12 декабря текущего года мужчина, зная, что сотрудниками УФСБ по региону проводятся специальные мероприятия, направленные на выявление хищения бюджетных средств в возглавляемой им ранее организации, находясь в салоне автомобиля на территории Джейрахского района, лично передал взятку в размере 2 млн рублей оперативнику силового ведомства.

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК России.

Отмечается, что в ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед Магасским районным судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.