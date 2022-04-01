Энергетики на 186 % увеличили эффективность претензионно-исковой работы в Ингушетии
«Россети Северный Кавказ» в 2022 году повысили эффективность претензионно-исковой работы в Ингушетии. По итогам двух первых месяцев текущего года суды удовлетворили требования энергокомпании по 473 исковым заявлениям на сумму 272,7 млн рублей (с учетом прошлых периодов). Это превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 186 % или 177,4 млн рублей.
В числе наиболее крупных дел, по которым принято положительное для гарантирующего поставщика решение, — иски к ГУП «Ингушрегионводоканал» о взыскании долга на сумму 23,1 млн рублей и к МУП «Малгобек Водоканал» на 15,4 млн рублей. Всего в январе-феврале энергетики предъявили к взысканию 175 исков на 83,1 млн рублей, сообщает пресс-служба компании.
«От результатов системной работы по взысканию просроченной дебиторской задолженности за использованную электроэнергию зависит в том числе реализация мероприятий по обеспечению надежного и качественного электроснабжения региона. И значит, объем претензионно-исковой работы мы будем планомерно увеличивать. С акцентом — на юридических лиц. Думаю, подобные меры полностью оправданы в ситуации, когда недисциплинированность отдельных абонентов ставит под угрозу энергетическую безопасность всей республики», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев.
Энергетики призывают потребителей более ответственно подходить к оплате счетов за электроэнергию. В интересах потребителей — не доводить ситуацию до исполнительного производства: сумма, предъявляемая к оплате, будет выше фактического долга, т.к. в нее будет включен и исполнительский сбор в доход государства в размере 7 % от суммы задолженности.
Напомним, если дебитор не исполняет решение суда об уплате задолженности в добровольном порядке, компания обращается в службу судебных приставов. Федеральный орган применяет к должникам ограничительные меры, в том числе арест имущества и банковских счетов, временное ограничение выезда за пределы России.
Оплату счетов за электроэнергию можно произвести в центрах обслуживания клиентов компании, дистанционно посредством мобильного приложения «Свет Онлайн», сервиса «Личный кабинет» на сайте компании, с использованием системы «Сбербанк онлайн», в любых других действующих пунктах приема платежей.