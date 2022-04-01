Энергетики на 186 % увеличили эффективность претензионно-исковой работы в Ингушетии

В числе наиболее крупных дел, по которым принято положительное для гарантирующего поставщика решение, — иски к ГУП «Ингушрегионводоканал» о взыскании долга на сумму 23,1 млн рублей и к МУП «Малгобек Водоканал» на 15,4 млн рублей. Всего в январе-феврале энергетики предъявили к взысканию 175 исков на 83,1 млн рублей, сообщает пресс-служба компании.

«От результатов системной работы по взысканию просроченной дебиторской задолженности за использованную электроэнергию зависит в том числе реализация мероприятий по обеспечению надежного и качественного электроснабжения региона. И значит, объем претензионно-исковой работы мы будем планомерно увеличивать. С акцентом — на юридических лиц. Думаю, подобные меры полностью оправданы в ситуации, когда недисциплинированность отдельных абонентов ставит под угрозу энергетическую безопасность всей республики», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев.

Энергетики призывают потребителей более ответственно подходить к оплате счетов за электроэнергию. В интересах потребителей — не доводить ситуацию до исполнительного производства: сумма, предъявляемая к оплате, будет выше фактического долга, т.к. в нее будет включен и исполнительский сбор в доход государства в размере 7 % от суммы задолженности.

Напомним, если дебитор не исполняет решение суда об уплате задолженности в добровольном порядке, компания обращается в службу судебных приставов. Федеральный орган применяет к должникам ограничительные меры, в том числе арест имущества и банковских счетов, временное ограничение выезда за пределы России.

Оплату счетов за электроэнергию можно произвести в центрах обслуживания клиентов компании, дистанционно посредством мобильного приложения «Свет Онлайн», сервиса «Личный кабинет» на сайте компании, с использованием системы «Сбербанк онлайн», в любых других действующих пунктах приема платежей.