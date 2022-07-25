Энергетики снижают неплатежи в престижном районе города Назрани Ингушетии

Один из самых низких уровней сбора платежей в самом крупном городе рес публики энергетики отмечают в районе «Центр-Камаз». Суммарная задолженность проживающих здесь потребителей равна 44 млн рублей, сообщает пресс-служба компании.

«Население престижного района можно отнести к категории финансово устойчивых. То есть причина низкого уровня платежной дисциплины здесь очень простая — недисциплинированность. Несмотря на наличие возможности, данная группа имеет очень низкий приоритет оплаты коммунальных счетов, полагая, что никакой ответственности за несвоевременный платеж для них не наступит. Это не так. Для улучшения производственных показателей на участке мы ежедневно планируем к реализации комплекс специальных мероприятий — контрольный съем показаний приборов учета, проверка целостности пломб госповерителя, наличия договоров на технологическое присоединение, «скрытой» проводки и «набросов» на линии электропередачи, контроль за исполнением ранее вынесенных предписаний», — отметил директор отделения «Энергосбыт» филиала «Ингушэнерго» Алисхан Дударов.

Очередной рейд по проблемному участку энергетики провели вместе со съемочной группой НТРК «Ингушетия». В центре внимания оказалась улица Нальгиева — 40 проживающих здесь граждан задолжали компании более одного миллиона рублей.

Если потребитель имеет постоянный доход, но предпочитает просто не платить за энергоресурсы, компания применяет все разрешенные российским законодательством меры. В их числе — ограничение подачи электроэнергии, что и было на этот раз предпринято сотрудниками филиала. В результате проведённых мероприятий два злостных должника были обесточены. Часть потребителей оплатила счета на месте, в результате общая сумма задолженности по улице сократилась почти на 40 тыс. рублей. С двумя потребителями заключены соглашения о реструктуризации долга.

«Обязательная часть наших рейдовых мероприятий — разъяснительная работа. В ходе проверки каждому абоненту специалисты рассказывают об опасности самовольного подключения к сетям, разъясняют меры ответственности за несвоевременное внесение платежей и последствия недисциплинированности. Наш главный посыл: высокая платёжная дисциплина — залог надежного и качественного электроснабжения региона. Более того, в очередной раз напомню: в настоящее время, согласно постановлению правительства Российской Федерации, мы закупаем электроэнергию на оптовом рынке по льготной цене. Документ детализирует даты и сроки покупки ресурса на оптовом рынке по льготным ценам до 1 июля 2027 года. Но только при выполнении ряда критериев. В их числе — соблюдение определенного процента сбора платежей. Невыполнение данного пункта нам грозит отменой льготных условий и, следовательно, повышением тарифа», — рассказал исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев.

Напомним, оплату счетов за электроэнергию можно произвести в центрах обслуживания клиентов компании, дистанционно посредством мобильного приложения «Свет Онлайн», сервиса «Личный кабинет» на сайте компании, в любых других действующих пунктах приема платежей.

В том случае, если в силу различных обстоятельств абонент не в состоянии полностью погасить задолженность, необходимо явиться в территориальное энергосбытовое отделение для заключения договора о реструктуризации долга.