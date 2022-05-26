Энергетики усиливают борьбу с неплатежами в Ингушетии

Как сообщает пресс-служба компании, активизируя контрольные мероприятия, энергокомпания решает проблему тотального злоупотребления со стороны отдельных категорий потребителей-неплательщиков, накопивших многомиллионные долги перед гарантирующим поставщиком.

Напомним, потребители республики в январе-апреле 2022 года рассчитались только за 60 % от общего объема использованной электроэнергии. Прирост задолженности за четыре месяца текущего года составил 309,6 млн рублей, а общий объём неплатежей в регионе на 1 мая превысил 5,9 млрд рублей.

«Платежная дисциплина — важное условие эффективности работы электроэнергетической отрасли. Она определяет объем ежегодных технических мероприятий для повышения надежности энергоснабжения региона. Более того, в настоящее время, согласно постановлению правительства Российской Федерации, мы закупаем электроэнергию на оптовом рынке по льготной цене. Документ детализирует даты и сроки покупки ресурса на оптовом рынке по льготным ценам до 1 июля 2027 года. Но только при выполнении ряда критериев. В их числе — соблюдение определенного процента сбора платежей. Невыполнение данного пункта нам грозит отменой льготных условий и, следовательно, повышением тарифа. Важно всем осознать этот факт и более ответственно подходить к своим обязательствам», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев.

Сегодня энергетики инициировали рейд в городе Магасе. Столица региона демонстрирует один из самых низких процентов расчетов с гарантирующим поставщиком. Суммарная задолженность потребителей здесь превышает 336,3 млн рублей. Более 207 млн рублей приходится на население.

Присоединиться к мероприятиям энергетики пригласили журналистов — съемочную группу НТРК «Ингушетия». В центре внимания рабочей группы оказался многоэтажные дома по улице Мальсагова. Итогом совместной акции стало оформление заявлений на установку приборов учета и открытие лицевых счетов по трем адресам, сбор долгов в размере более 50 тысяч рублей.

«Полнота и своевременность — два основных требования к внесению оплаты за использованный ресурс. В противном случае гарантирующий поставщик вправе использовать различные меры борьбы с неплательщиками: начисление пени, ограничение предоставления коммунальной услуги, взыскание задолженности в судебном порядке. Безусловно, подобных мер нам хотелось бы избежать. Поэтому очень рекомендуем потребителям не накапливать долги за ресурс. Надежное и качественное электроснабжение республики — наша общая задача», — отметил заместитель директора — директор Отделения «Энергосбыт» филиала «Ингушэнерго» Алисхан Дударов.

Оплату счетов за электроэнергию можно произвести в центрах обслуживания клиентов компании, дистанционно посредством мобильного приложения «Свет Онлайн», сервиса «Личный кабинет» на сайте компании, в любых других действующих пунктах приема платежей.

В том случае, если в силу различных обстоятельств абонент не в состоянии полностью погасить задолженность, необходимо явиться в территориальное энергосбытовое отделение для заключения договора о реструктуризации долга.