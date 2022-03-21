Энергетики за два месяца почти на 9% улучшили платежную дисциплину в Ингушетии

Энергетики улучшили в том числе показатели по сложной для региона группе — «население». Жители республики рассчитались за 58% использованного энергоресурса, увеличив платежную дисциплину на 8%, отмечает пресс-служба компании.

Самые ответственные абоненты компании живут в городе Малгобеке и Малгобекском районе: уровень оплаты здесь составил 109,6 и 87,1% соответственно. Самые низкие расчеты — 29,5% — демонстрируют жители города Магаса.

Устойчивая позитивная динамика в решении хронической проблемы низкой платежной дисциплины региона стала возможной благодаря продуманному и индивидуальному подходу к работе с каждой группой потребителей. Специалисты трудятся во всех сегментах: ежедневно проводят инвентаризацию абонентской базы; мероприятия по отключению абонентов, имеющих задолженность за использованную электроэнергию; рейды по пресечению неучтенного потребления ресурса; оформление исковых заявлений для взыскания задолженности в судебном порядке. Большое внимание на предприятии уделяют разъяснительной работе с должниками — при этом энергетики говорят не только о мерах ответственности за нарушение договорных обязательств перед гарантирующим поставщиком, но и взаимосвязи дисциплины платежей и светом в доме каждого.

«Говоря об ответственном отношении к вопросам платежной дисциплины, а значит надежного электроснабжения регионов, «Россети Северный Кавказ» ведут непрерывную работу по повышению качества обслуживания. Энергетикам важно гарантировать каждому потребителю мгновенную реакцию на его вопрос и комфорт. Любой запрос не просто принимается, а автоматически запускает соответствующие процессы внутри энергокомпании. Одно из последних решений — мобильное приложение «Свет онлайн». Теперь с помощью удобного сервиса для смартфона можно дистанционно заплатить за потребленную электроэнергию, проверить историю показаний и платежей, передать данные прибора учета», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев.

Напомним, общая сумма долга за ресурс в республике на 1 марта 2022 года превысила 5,8 млрд рублей. Основная часть — более 2,4 млрд рублей — приходится на население, свыше 1,8 млрд рублей — на предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Как следствие, в регионе с высоким процентом ветхости и изношенности сетей недостаточно средств для строительства, модернизации и ремонта электросетевой инфраструктуры.

Оплату счетов за электроэнергию можно произвести в центрах обслуживания клиентов компании, дистанционно посредством мобильного приложения «Свет Онлайн», сервиса «Личный кабинет» на сайте компании, с использованием системы «Сбербанк онлайн», в любых других действующих пунктах приема платежей.