Фермера в Ингушетии подозревают в присвоении 2 млн рублей из бюджета в виде гранта

Отмечается, что в 2018 году руководитель крестьянско-фермерского хозяйства, получил от Минсельхоза республики грант на развитие семейной животноводческой фермы на сумму 2 млн рублей.

Мужчина, выделенными деньгами распорядился по своему усмотрению, а в министерство сельского хозяйства и продовольствия представил подложные документы о целевом расходовании гранта, причинив бюджету Ингушетии ущерб в особо крупном размере.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Магасский районный суд. Также прокуратурой заявлен иск о возмещении с обвиняемого присвоенной им суммы.