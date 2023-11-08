Мошенничество

Фермера в Ингушетии подозревают в присвоении 2 млн рублей из бюджета в виде гранта

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В мошенничестве в особо крупном размере обвиняется житель республики, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе региональной прокуратуры.

Отмечается, что в 2018 году руководитель крестьянско-фермерского хозяйства, получил от Минсельхоза республики грант на развитие семейной животноводческой фермы на сумму 2 млн рублей.

Мужчина, выделенными деньгами распорядился по своему усмотрению, а в министерство сельского хозяйства и продовольствия представил подложные документы о целевом расходовании гранта, причинив бюджету Ингушетии ущерб в особо крупном размере.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Магасский районный суд. Также прокуратурой заявлен иск о возмещении с обвиняемого присвоенной им суммы.

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