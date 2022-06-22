Глава Ингушетии обратился к соотечественникам в связи с Днем памяти сотрудников МВД, погибших в 2004 году

«22 июня для жителей Ингушетии — это не только День начала Великой Отечественной войны в 1941 году, но еще и День памяти сотрудников МВД, погибших в ночь с 21 на 22 июня 2004 года в результате нападения на Ингушетию банды международных террористов. Эти звери в человеческом обличье спланировали подлое нападение, чтобы нанести республике максимально болезненный удар — расстрелять и убить как можно больше людей, стоящих на страже закона и правопорядка.

Бандиты устроили засады и убивали защитников правопорядка, которые честно исполняли свой служебный долг, были в пути на работу, спешили на государственную службу. В эти черные дни в сотни домов наших земляков пришло страшное горе.

Сегодня боль потери не стала меньше, она живо пульсирует в памяти каждого, оставшегося в те злосчастные дни без отца, брата, сына... А горе каждой семьи было и остается горем всего народа.

Должен отметить, далеко идущие планы террористов были сорваны планомерной и профессиональной работой правоохранительных органов страны и республики. Террористы получили должный отпор в ходе нападения на республику.

Для ингушского народа, на долю которого выпало немало суровых испытаний, эта дата вдвойне прискорбна.

В этот день началась самая страшная, ожесточенная и кровопролитная война в мировой истории, которая навсегда осталась в памяти человечества как великий исторический подвиг советского народа.

Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, говоря об этом безмерном испытании, сказал, что «врагу было мало завладеть чужой землей. Он пришел, чтобы истребить наш народ, а тех, кто останется, превратить в рабов, лишив родного языка, традиций предков, нашей культуры. Такого жестокого геноцида не знала история. И сегодня кровь стынет от того, как, какими методами нацисты и их пособники воплощали свои смертоносные планы, какие зверства чинили они над мирным населением — стариками, женщинами, детьми. Ответом ненавистному, лютому злу стало духовное единство, сплоченность, массовый героизм советского народа».

Представители Ингушетии сражались на всех фронтах, участвовали в обороне Малгобека и Москвы, Ленинграда и Киева, Сталинграда и Воронежа, на каждом направлении, начиная от защиты Брестской Крепости до штурма Берлина», — говорится в обращении, опубликованном на официальном сайте.

По словам Махмуд-Али Калиматова, ветераны ВОВ навсегда останутся для нас примером безупречного служения родной республике и родному государству.

Напомним, в ночь с 21 на 22 июня 2004 года произошло нападение на Ингушетию террористов во главе с Басаевым. Погибло до 100 человек: мирные жители, сотрудники республиканской прокуратуры, МВД, ФСБ, Пограничного управления по региону.