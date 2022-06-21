Глава Ингушетии оплатил поездку в хадж 11 жителям республики

«Глава республики оплатил 11 путевок в Саудовскую Аравию. Отмечу, что это личные средства Махмуд-Али Калиматова», — сказал собеседник издания.

Как ранее сообщалось, квота, выделенная России в текущем году, составляет более 11 тысяч мест, из них Ингушетия получила 580.

Для хаджа необходим отрицательный ПЦР-тест и документ, подтверждающий вакцинацию препаратами, одобренными Департаментом здравоохранения Саудовской Аравии, в числе которых российская вакцина «Спутник-V».

Еще одно условие, выдвинутое в этом году властями Саудовской Аравии, — возрастное ограничение: совершить паломничество разрешено лицам до 65 лет.