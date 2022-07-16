Глава Ингушетии поблагодарил участников организации хаджа-2022

«В течение двух лет из-за коронавирусной инфекции не было возможности отправить жителей Ингушетии в хадж. Только в этом году, к безмерному нашему счастью, получилось это осуществить, в Мекку отправилось 582 человека. Это бесценный подарок для каждого из нас», — прокомментировал благополучное возвращение сограждан Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Он также поблагодарил всех, кто обеспечил безопасность, создал необходимые удобства для верующих.

«Огромный вклад в обеспечение паломничества внесли: администрация Президента страны, полпредство СКФО в лице Юрия Чайки, Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II, а также первый зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов, сенатор Совета Федерации Белан Хамчиев, региональное министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации, АНО «Комитет духовно-нравственного и патриотического просвещения Республики Ингушетия». Они приложили много усилий для успешного осуществления богоугодного дела», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства региона.

Напомним, в текущем году с 16 мая в регионе был открыт прием документов на совершение хаджа, а первые вылеты состоялись 23 июня. Организацией «Хадж-миссия России» оператором по республике определен Комитет по духовно-нравственному просвещению и патриотизму Ингушетии. Всего региону были выделены 582 места.

Желающие совершить хадж воспользовались несколькими путями следования: авиарейсом «Тбилиси — Джидда» со стоимостью поездки и проживания 5 200$; авиарейсом «Минеральные воды — Дубай», далее на автобусе (время в пути 26 часов), стоимостью поездки и проживания 4 800$; авиарейсом «Минеральные воды—Дубай—КСА», стоимость которого составит 5 400$ за поездку и проживание.

Группами руководили сотрудники, владеющие арабским языком и знающие процедуру совершения обрядов. Также присутствовали медики и работники НТРК «Ингушетия», которые освещали событие. Расходы на переезд и проживание 11 паломников на себя взяло руководство республики.

В ближайшие дни ожидается возвращение оставшихся хаджи.