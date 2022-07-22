Платежи

Глава Ингушетии потребовал ужесточить работу с неплательщиками за газ и электроэнергию

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Задолженность за потребленные энергоресурсы, принятие мер по ее ликвидации, а также ситуацию по водоснабжению в населенных пунктах республики обсудили на совещании в Магасе под руководством Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.

Открывая мероприятие, руководитель субъекта подчеркнул, что повышение платежной дисциплины за использование газа, электрической и тепловой энергии получателями, финансируемыми за счет средств республиканского и муниципальных бюджетов, жизненно важный аспект для значительного улучшения качества жизни на территории Ингушетии, поскольку оно прямо пропорционально уровню ее бюджета.

Он потребовал от муниципалов ужесточить работу с неплательщиками за энергоресурсы. Он акцентировал внимание на том, что в первую очередь меры по недопущению образования задолженности должны принимать представители ресурсоснабжающих организаций совместно с главами муниципалитетов.

В качестве положительного примера был отмечен город Малгобек, где оплата населением потребленной электроэнергии составила 100%. При этом есть задолженности по остальным энергоресурсам. Калиматов поблагодарил за такие показатели с оплатой электричества жителей города, напомнив присутствующим, что именно такой уровень и является целью всех ответственных лиц.

В совещании приняли участие премьер-министр республики, руководители ресурсоснабжающих организаций, а также главы муниципальных образований, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

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