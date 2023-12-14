Глава Ингушетии поздравил Иссу Газдиева с назначением на должность председателя ВС региона

Выдающийся юрист и государственный деятель многие годы вносит неоценимый вклад в укрепление региональной судебной системы, которая надежно защищает права наших жителей и бизнеса, отметил руководитель субъекта.

Махмуд-Али Калиматов пожелал Иссе Газдиеву «дальнейших успехов, неиссякаемой энергии и новых побед» на новом ответственном посту.

Газдиев Исса Баматгиреевич родился 14 декабря 1961 года в селе Чермен (Базоркино) Пригородного района. В 1988 году окончил Высшую следственную школу МВД СССР в городе Волгограде по специальности «правоведение».

С 1982 по 2001 год работал на различных должностях в органах внутренних дел Северной Осетии, Башкирии и Ингушетии.

Указом Президента России от 13 января 2001 года назначен судьей ВС республики. 6 декабря 2018 года указом главы государства назначен на должность председателя Арбитражного суда региона. На днях указом Владимира Путина назначен председателем Верховного суда Ингушетии.

Судья первого квалификационного класса.