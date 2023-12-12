Глава Ингушетии поздравил соотечественников с Днем Конституции России

«Опираясь на заложенные в Конституции России принципы, наша страна уверенно следует по избранному пути, последовательно проводит курс реформ, направленных на повышение благосостояния граждан, процветание правового демократического государства и укрепление авторитета страны в мире», — отметил руководитель субъекта.

По его словам, вместе со всей страной, реализуя созидательный потенциал Основного закона страны, Ингушетия динамично развивается, уверенно движется вперед к новым целям и достижениям.

«В это непростое время очень важно осознавать, что от активной гражданской позиции и личной ответственности каждого из нас зависит успех реализации нашей общей цели, заключающейся в укреплении экономической и политической мощи страны», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Он пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех добрых начинаниях на благо региона и России.

Напомним, референдум по принятию новой Конституции России прошел 12 декабря 1993 года. В нем приняли участие 58 млн 187 тыс. 755 россиян, или 54,8% зарегистрированных избирателей. «За» проголосовало 32 млн 937 тыс. 630 избирателей (58,4%).

19 сентября 1994 года указом первого Президента России этот день был объявлен государственным праздником.