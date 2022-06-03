Глава Рособрнадзора посетил пункты проведения ЕГЭ в Ингушетии

В сопровождении сенатора России, председателя Государственной экзаменационной комиссии Мухарбека Барахоева и министра образования и науки региона Эсет Боковой руководитель Рособрнадзора посетил несколько пунктов проведения ЕГЭ по базовой математике, организованных на базе школ Ингушетии. В рамках выезда Музаев осмотрел штаб, аудитории ППЭ, пообщался с руководителями пунктов и членами государственной итоговой аттестации.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки региона, в ходе рабочего визита в республику руководитель Рособрнадзора провел совещание по вопросам хода проведения государственной итоговой аттестации.

Бокова рассказала главе надзорного ведомства в сфере образования о том, что в регионе первые единые государственные экзамены прошли в штатном режиме, без технических сбоев. Председатель ГЭК отметил, что для проведения государственной итоговой аттестации в республике организовано 9 пунктов проведения экзаменов, заявлено 2463 участника.

Музаев акцентировал внимание коллег на необходимости максимально внимательно и заботливо относиться к участникам ЕГЭ в силу жары в период летнего времени, но в то же время не ослаблять принимаемые меры по контролю и надзору во время проведения самого экзамена.

Министр образования и науки региона поблагодарила Музаева за пристальное внимание к республике и оказываемую консультационную помощь и заверила, что Минобрнауки Ингушетии сделает все возможное, чтобы провести экзаменационную кампанию на должном организационном уровне.