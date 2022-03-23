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Главным судьёй первенства России по вольной борьбе назначен представитель Ингушетии Исрапил Баркенхоев

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Главным судьёй первенства России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года в Дагестане назначен судья третьей международной категории по спортивной борьбе Исрапил Баркенхоев.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования стартуют 23 марта во Дворце спорта имени А. Алиева в Каспийске. Первенство посвящено памяти Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Медали будут оспаривать около 400 борцов из 30 различных регионов страны. Спортсмены разыграют 10 комплектов наград.

Самым представительным составом на первенстве страны выступит сборная Дагестана, которую представят свыше 60 спортсменов.

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