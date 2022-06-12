Культура

Хореографический ансамбль «Таргим» представил Ингушетию в онлайн-марафоне «Родное. Народное»

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Образцовый детский хореографический ансамбль «Таргим» представил Ингушетию во Всероссийском онлайн-марафоне «Родное. Народное».

Юные танцоры из Карабулакского городского дома культуры в номинации «Любители. Танец» выступили с композицией «Когда ты в ритме». Художественный руководитель коллектива — Адам Беков.

Напомним, проект «Родное. Народное» проводится в рамках Года культурного наследия народов России. Он призван популяризировать народное искусство, представить всю палитру этнокультурного многообразия народов и этнических общностей, проживающих на территории Российской Федерации.

Организатором онлайн-марафона является Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной при информационной поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Всем желающим принять участие в онлайн-марафоне с апреля по август 2022 года рекомендуется подготовить и направить видеозаписи своих выступлений на электронный адрес rodnoe_narodnoe@mail. ru.

За прохождением марафона можно следить на платформе виртуального культурного центра ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной. Каждый вторник в 19 часов по московскому времени в период с апреля по август 2022 года ВКЦ будет освещать деятельность жюри, ход народного голосования и транслировать самые интересные видеозаписи участников марафона. Кроме того, все видеозаписи будут размещены на странице «ВКонтакте», где желающие смогут проголосовать за понравившегося участника.

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