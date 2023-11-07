Ингушетия и Самарская область развивают сотрудничество в различных сферах

«Вместе с коллегой, губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, мы отработали хорошие перспективные направления в агропромышленном комплексе, образовании и науке, здравоохранении и культуре», — сказал руководитель субъекта, информирует пресс-служба Главы и правительства региона.

По его словам, уже сейчас регионы связаны системой экономических взаимоотношений, партнерством между предприятиями. Импульс им придало также прямое и регулярное авиасообщение между Самарской областью и Ингушетией. За год это поспособствовало оживлению экономического и туристического взаимодействия.

«Кроме того, между нашим Госуниверситетом и Самарским государственным техническим университетом подписано соглашение о сотрудничестве, в том числе по подготовке инженеров. Тесные связи также налажены в сфере культуры, благодаря чему творческие коллективы регулярно выступают на концертных площадках Самары и Тольятти», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

«Нам также интересен опыт по реализации в Самарской области технопарка «Жигулевская долина» и другие проекты. Кроме того, активное взаимодействие с АвтоВАЗом позволило нам направить первую группу ребят на высокооплачиваемую работу на крупнейшем российском предприятии. А в Северо-Кавказском топливно-энергетическом колледже имени Тугана Цурова идет целевая подготовка рабочих кадров для следующей отправки. Мы рады, что у нас есть обоюдное желание укреплять гуманитарные, деловые, человеческие связи. Считаю, укрепление отношений между регионами поспособствует усилению потенциала нашей Родины в целом», — добавил Глава.