Ингушетия в числе регионов-лидеров по приросту ввода жилья

Хуснуллин отметил рекордный ввод жилья на 1 ноября, который составил почти 85 млн кв. м, что на 16% превышает прошлогодние показатели. По его словам, такой результат достигнут благодаря постоянной поддержке Президента России, главы правительства, проводимой законодательной работе и вниманию к жилищному строительству глав регионов, сообщается на сайте кабинета министров.

Вместе с тем вице-премьер отметил разную динамику наращивания темпов жилищного строительства и назвал лидеров по приросту ввода жилья: Мурманская область, Магаданская область, Ненецкий АО, Амурская область, Чеченская Республика, Забайкальский край и Республика Ингушетия.

Он напомнил, что по поручению главы государства правительством была утверждена стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года. По словам Хуснуллина, стратегия является первым документом в сфере строительства, который взаимно увязывает основные направления инфраструктурного развития страны и регионов.

«В документ включены все ключевые проекты и решения, которые обсуждались на Госсовете с Президентом. Базовый сценарий стратегии подразумевает развитие строительства с общим оборотом 150 трлн рублей до 2030 года. Это огромная поддержка регионов и экономики страны в целом. У нас на сегодня по итогам девяти месяцев самый большой прирост в экономике страны показывает именно строительная отрасль — плюс 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а прошлый год у нас тоже был неплохой по показателям. Поэтому я прошу регионы проанализировать и держать на учете каждое направление строительного блока», — обратился вице-премьер к главам регионов.

Среди определяющих стратегических направлений развития стройкомплекса России на ближайшие годы он назвал утверждение комплексной программы «Строительство», запуск программы модернизации коммунальной инфраструктуры, начало реализации новой программы расселения из аварийного жилья, сокращение инвестиционно-строительного цикла.