В школе Ингушетии ко Дню учителя установили «Коробочку благодарности» 

В регионе уже вовсю идет подготовка к теплому празднику, посвященному работникам образования. В школах и других учебных заведениях будут чествовать людей, которые каждый день вкладывают душу в обучение и воспитание подрастающего поколения.

Педагоги республики настоящие профессионалы, среди них есть победители федеральных конкурсов и обладатели высоких наград. Но самое важное для них: искренняя благодарность учеников. Для этого и установлен в общеобразовательном учреждении «Почтовый ящик».

Каждый школьник имеет возможность передать добрые слова своему классному руководителю или любимому учителю-предметнику. Именно из таких проявлений внимания и создается по-настоящему праздничная атмосфера, отмечается в релизе.