Ингушские боксеры стали призёрами турнира на Ставрополье
Восемь ингушских спортсменов стали призерами первенства РОФСО «Юность России» по боксу среди юношей 13-14 лет, который прошел в станице Суворовская Ставропольского края, сообщает пресс-служба администрации Главы и правительства региона.
«В соревнованиях приняли участие 113 спортсменов из разных уголков России. Ингушетию представили 13 атлетов, из которых восьмерым удалось стать его призерами. На счету наших боксеров три золотые, две серебряные и три бронзовые медали», — говорится в сообщении.
Золотыми призерами стали Абдула Аушев, Ибрагим Дзаитов и Хамзат Мальсагов. Вторые места заняли Або-Солех Точиев и Ислам Боков и бронзовые награды в активе Ибрагима Хамхоева, Акрамана Балаева и Саид-Магомеда Джандигова.