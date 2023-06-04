Бокс

Ингушские боксеры успешно выступили на чемпионате РОФСО «Юность России»

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Ингушские спортсмены успешно выступили на чемпионате РОФСО «Юность России» по боксу памяти интерконтинентального чемпиона мира по версиям WBC и IBF Ахмата Доттуева в городе Тырныауз Кабардино-Балкарской Республики.

В соревнованиях в спорткомплексе «Геолог» приняло участие более 60 боксеров из различных регионов России. Сборная команда Ингушетии по боксу состояла из шести человек. По итогам финального дня турнира ингушские боксеры завоевали 5 медалей разного достоинства.

Как сообщили в Федерации бокса республики, победителями турнира, занявшими высшую ступень пьедестала почета, стали Плиев Мовсар в весовой категории до 75 кг и Боков Магомед (до 48 кг).

Серебряными призерами соревнований стали Евкуров Тамерлан (54 кг), Гарданов Умар (71 кг) и Гайтукиев Мовлатгири (63,5 кг).

Подготовили спортсменов тренеры — Местоев Макшарип, Жандаров Малик, Хамхоев Абдулкадыр, Шанхоев Беслан, Аушев Тимур, Боков Хусен, Барахоев Мустафа, Дзауров Магомед, Бадиев Адам,

Чемпионат РОФСО «Юность России» по боксу памяти Ахмата Доттуева стал традиционным и важным этапом в спортивной карьере российских боксеров.

По итогам турнира все ингушские призеры прошли отбор на чемпионат страны, который пройдет с 16 по 27 августа в Хабаровске.

В настоящее время сборная команда Ингушетии по боксу выехала на Всероссийские соревнования Национальной студенческой лиги бокса. Соревнования будут проходить с 4 по 11 июня в городе Агой, Краснодарского края.

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