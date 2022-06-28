Ингушские спасатели совершили восхождение на Столовую гору в связи с профессиональным праздником

«Сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы Магомедо Богатырев, Темерлан Хамхоев и Магомед Ведзижев совершили восхождение к Святилищу Мят-Сели на горе Мят-Лоам, расположенного на высоте около 2,6 км в горном Джейрахском районе республики», — говорится всообщении.

На фоне Святилища Мят-Сели был развернут баннер с изображением символики 95-летия со дня образования органов государственного пожарного надзора.

Высота Столовой горы (ингуш. Мят-Лоам,) составляет 3003 м, изображена на государственном гербе Ингушетии. На горе находятся три древних ингушских храма — «Мят-Сели», «Мятер-Дяла», «Сусон-Дяла».