МЧС

Ингушские спасатели совершили восхождение на Столовую гору в связи с профессиональным праздником

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В честь 95-летия со дня образования органов государственного пожарного надзора сотрудники МЧС Ингушетии совершили восхождение к святилищу Мят-Сели на горе Мят-Лоам (Столовая гора) в горном Джейрахском районе республики, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

«Сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы Магомедо Богатырев, Темерлан Хамхоев и Магомед Ведзижев совершили восхождение к Святилищу Мят-Сели на горе Мят-Лоам, расположенного на высоте около 2,6 км в горном Джейрахском районе республики», — говорится всообщении.

На фоне Святилища Мят-Сели был развернут баннер с изображением символики 95-летия со дня образования органов государственного пожарного надзора.

Высота Столовой горы (ингуш. Мят-Лоам,) составляет 3003 м, изображена на государственном гербе Ингушетии. На горе находятся три древних ингушских храма — «Мят-Сели», «Мятер-Дяла», «Сусон-Дяла».

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