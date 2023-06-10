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Ингушский боксер Али Измайлов защитил титул чемпиона IBF USBA

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Ингушский боксер-профессионал Али Измайлов защитил титул чемпиона IBF USBA в полутяжелом весе, сообщает пресс-служба министерства спорта республики.

Бой между непобежденными Али Измайловым и Чарльзом Фостером состоялся в Вероне (США) на арене «Тернинг Стоун Резорт Казино».

Для ингушского спортсмена эта победа стала уже 11-й в его профессиональной карьере. Еще до боя он входил в десятку лучших боксеров в полутяжелом весе по версии IBF.

В своем предыдущем поединке Али Измайлов нокаутировал Марсело Молину уже в первом раунде. Для Чарльза Фостера поражение стало первым в его карьере. До этого 32-летний боксер выиграл все свои 22 боя.

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