Ингушский боксер Али Измайлов защитил титул чемпиона IBF USBA

Бой между непобежденными Али Измайловым и Чарльзом Фостером состоялся в Вероне (США) на арене «Тернинг Стоун Резорт Казино».

Для ингушского спортсмена эта победа стала уже 11-й в его профессиональной карьере. Еще до боя он входил в десятку лучших боксеров в полутяжелом весе по версии IBF.

В своем предыдущем поединке Али Измайлов нокаутировал Марсело Молину уже в первом раунде. Для Чарльза Фостера поражение стало первым в его карьере. До этого 32-летний боксер выиграл все свои 22 боя.