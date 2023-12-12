Ингушский спортсмен Исмаил Дзортов стал чемпионом Казахстана по силовым единоборствам

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, Исмаил убедительно выиграл золото соревнований, не давая ни единого шанса соперникам. В дальнейшем он будет выступать за Казахстан на международных соревнованиях.

Отмечается, что Дзортов — выпускник спортивной школы сельского поселения Кантышево, где занимался вольной борьбой более 8 лет у тренера Азраила Джандарова. Из Ингушетии в Казахстан атлет (кандидат в мастера спорта) переехал год назад.