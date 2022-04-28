Ингушского футболиста Халида Долтмурзиева презентовали в бельгийском клубе «Брюгге»

Приглашение в известный по всему миру клуб «Брюгге» стало закономерным итогом напряжённой работы юного дарования. Халид Долтмурзиев родился в Бельгии и начал интересоваться футболом, когда ему было три года.

Напомним, ФК «Брюгге» — бельгийский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города в Западной Фландрии. Клуб, основанный в 1891 году, является одним из старейших футбольных клубов Бельгии, а также одним из двух общепризнанных грандов национального первенства.

«Брюгге» — единственный бельгийский клуб, участвовавший в финале самого престижного европейского клубного турнира — Кубка европейских чемпионов.