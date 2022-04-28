Футбол

Ингушского футболиста Халида Долтмурзиева презентовали в бельгийском клубе «Брюгге»

0

В Бельгии прошла официальная церемония презентации ингушского футболиста Халида Долтмурзиева в новом клубе «Брюгге».

Приглашение в известный по всему миру клуб «Брюгге» стало закономерным итогом напряжённой работы юного дарования. Халид Долтмурзиев родился в Бельгии и начал интересоваться футболом, когда ему было три года.

Напомним, ФК «Брюгге» — бельгийский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города в Западной Фландрии. Клуб, основанный в 1891 году, является одним из старейших футбольных клубов Бельгии, а также одним из двух общепризнанных грандов национального первенства.

«Брюгге» — единственный бельгийский клуб, участвовавший в финале самого престижного европейского клубного турнира — Кубка европейских чемпионов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушские юнармейцы привели в порядок могилу Неизвестного солдата в Малгобеке
Ингушские ученые отметили годовщину принятия Закона «О реабилитации репрессированных народов» научным семинаром
Члены АТК Ингушетии посетили первый в регионе центр реабилитации наркозависимых
В Национальной библиотеке Ингушетии проходит книжная выставка, посвященная Дню весны и труда
В Ингушском государственном университете прошла благотворительная акция «Шатер Рамадана»
Автостопщик украл у жителя Ингушетии около 47 тыс. рублей
Коллектив ингушской филармонии примет участие в акции «Бессмертный полк»
В Ингушетии продолжается всеобщая диспансеризация населения
В Магасе перекроют дороги на десяти улицах во время мероприятий ко Дню Победы
Житель Ингушетии стал жертвой мошенника из Красноярского края при покупке охолощенного оружия
В Сунженском районе Ингушетии прошла торжественная церемония посвящения в юнармейцы

Главное

Яндекс.Метрика

 