В горах Ингушетии обнаружены древние стелы с неизвестными символами

В Джейрахском районе, на возвышенности, расположенной между башенными комплексами Гаракх, Фалхан и Мецхал, обнаружена уникальная площадка с четырьмя каменными стелами. Артефакты покрыты загадочными пиктограммами.

Особый интерес представляют рельефные изображения: круг с символами и ромб. Исследователи предполагают, что комплекс олицетворяет четыре земные стихии — огонь, воздух, воду и землю.

Кроме того, на поверхности камней имеются точечные углубления, которые могут являться древними картами звездного неба.

Находка представляет огромную ценность для науки. В ближайшее время стелы ждет тщательная реставрация и всестороннее изучение, говорится в релизе.