В городе Сунжа Ингушетии обновили мини-футбольное поле 

Спортивный объект, сданный в 2020 году, пришлось ремонтировать из-за нарушений, допущенных при первоначальном строительстве: покрытие быстро пришло в негодность и сделало эксплуатацию площадки невозможной.

Администрация города обратилась в суд, который встал на сторону властей и обязал застройщика выплатить в бюджет 1,5 млн рублей. На эти средства специалисты демонтировали старое покрытие, заново подготовили основание с соблюдением всех технологий и уложили новый искусственный газон.

Ход и итоги работ оценили глава города Аслан Умаров, его заместитель Халид Беков и депутат Зелимхан Богатырев. Руководитель муниципалитета пообщался с игроками местной футбольной команды, которые поблагодарили за проделанную работу. Теперь площадка доступна для детей и всех любителей футбола.