К 2024 году в Ингушетии построят четыре объекта здравоохранения

«Мы хотим постепенно полностью обновить инфраструктуру здравоохранения. Где-то будем строить новые здания, где-то производить капитальный ремонт. В сельских амбулаториях часто работают в старых, приспособленных зданиях, без соответствующих условий. Это отражается и на качестве работы. Поэтому будем создавать для врачей максимально комфортные рабочие условия», — отметил руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов на рабочей встрече с руководством Минздрава региона.

По информации профильного министерства, в настоящее время в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения ведется капремонт городской детской поликлиники на общую сумму 16 млн руб. Соответствующий контракт был заключен в мае.

С июля этого года в сельском поселении Кантышево Назрановского района ведется строительство участковой больницы. В соответствии с соглашением, подписанным между республиканским правительством и Минздравом России, здание предполагается ввести в эксплуатацию в 2023 году. Его заказчиком выступило Министерство строительства региона.

Готовность объекта на текущий момент составляет более 53%. Согласно проекту, новое медучреждение рассчитано на 60 койко-мест и 100 посещений в смену. В четырехэтажном здании предусмотрят кабинеты с современным медицинским оборудованием и палаты для пациентов со всеми удобствами.

Существующая участковая больница обслуживает сельские поселения Кантышево, Долаково, Гайрбек-Юрт с общей численностью населения 30 тыс. 290 человек. Учреждение не справляется с потоком посетителей, в том числе и на стационарные места. Старое здание было построено еще в 1960 году, а аварийным его признали в ноябре 2018 года. Ранее местные жители посредством соцсетей неоднократно обращались к правительству с просьбой о возведении новой больницы и создании комфортных условий для лечения пациентов из трех сел.

В будущем году также запланировано строительство амбулатории на 100 посещений в смену на общую сумму более 77 млн рублей в сельском поселении Сурхахи, фельдшерско-акушерского пункта в отдаленном селе Южное на 20 посещений в смену — на эти цели направят около 13 млн руб.

Кроме того, в 2023 году откроют новое инфекционное отделение на территории детской республиканской клинической больницы в Назрани. Корпус инфекционного отделения ДРКБ будет рассчитан на 60 койко-мест. Строительные работы ведутся по графику и в соответствии с проектно-сметной документацией.

Помимо десятков одноместных боксов в здании расположатся операционная, кабинеты лучевой и функциональной диагностики, кабинеты врачей и административные помещения.

Как отметил Глава региона, проект имеет большую значимость в силу высокого показателя инфекционных заболеваний детей в регионе.

«Иммунитет у детей созревает только к 6-7 годам, и до этих пор они быстро подхватывают любую инфекцию, чаще болеют. Их надо лечить под наблюдением опытных врачей, в стационарных условиях, когда можно будет оказать ребенку экстренную помощь в случае необходимости», — подчеркнул Калиматов.

Строительство объекта началось в прошлом году, контрактная стоимость проекта — 380 млн рублей.

В учреждения здравоохранения региона до конца года поставят более 350 единиц медоборудования. За счет средств федерального бюджета приобретено 18 единиц передвижных медпунктов, 70 машин скорой медпомощи. По позициям, где не было предусмотрено федеральное финансирование, но имелась острая потребность, выделялось финансирование из собственного резервного фонда. Так, был приобретен компьютерный томограф для Малгобекской больницы.