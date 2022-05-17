Казачество

«Казачий хор» ингушской филармонии выступил в Моздоке

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«Казачий хор» Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева в качестве приглашенных гостей выступил в сольном концерте Государственного ансамбля «Казаки Терека», который состоялся в Моздоке, сообщила пресс-служба филармонии.

Прославленный ингушский коллектив во главе с заместителем директора филармонии Заремой Яндиевой получил персональное приглашение от художественного руководителя ансамбля «Казаки Терека» Лилии Максимовой. Также в концерте приняли участие творческие коллективы «Радость» и «Терские казачата».

«Концерт «Песни казачьего края», состоявшийся в районном Дворце культуры города Моздока при большом количестве истинных ценителей казачьей народной песни, имел огромный успех. Публика тепло приветствовала артистов, аплодировала и наслаждалась настоящей красотой казачьей удали в исполнении блестящих ансамблей», — рассказала заслуженный деятель культуры Ингушетии Зарема Яндиева.

В концерте прозвучали патриотические, строевые, лирические и шуточные казачьи песни. Выступление «Казачьего хора» получило высокую оценку зрителей. Зарема Яндиева и художественный руководитель хора Захидат Аушева были удостоены благодарственных писем от руководства ансамбля «Казаки Терека» и заместителя атамана Терского казачьего войска Сергея Мартынова.

Заслуженный работник культуры Северной Осетии, художественный руководитель Государственного ансамбля «Казаки Терека» Лилия Максимова выразила надежду на дальнейшее тесное сотрудничество с ингушским коллективом. В недалеком будущем «Казаки Терека» намерены посетить Ингушетию с сольным концертом.

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