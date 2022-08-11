Культура

Культура ингушей представлена на вебинаре, приуроченном к Международному дню коренных народов мира

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Методист Республиканского дома народного творчества Ингушетии Зульфия Тумгоева представила видеоматериалы для демонстрации в рамках вебинаров, подготовленных Центром культуры народов России Государственного Российского дома народного творчества имени В. Д. Поленова к Международному дню коренных народов мира.

В видеоматериалах, которые демонстрировались в кинозале «Национальные культуры народов России», Тумгоева рассказала об ингушских традициях и обрядах. Всего таких видеоматериалов на вебинар поступило более восьми десятков, их представили семнадцать регионов России

В данных вебинарах активное участие приняли работники РДНТ — заместитель директора Марем Котиева, художественный руководитель Асет Абдурзакова, а также методист Тамила Хаутиева.

Марем Котиева с Тамилой Хаутиевой присоединились к онлайн-встрече по теме «Ительменский обрядовый праздник «Алхалалалай». Лекцию проводили заведующая отделом сохранения нематериального культурного наследия Мария Беляева и ведущий методист отдела сохранения нематериального культурного наследия Камчатского края Галина Кравченко. Эта лекция стала продолжением целого цикла встреч по презентации нематериального культурного наследия национальных культур народов России «Наследие этномиров».

Асет Абдурзакова приняла участие в работе дискуссионной площадки и кинозала «Национальные культуры народов России», где рассматривались вопросы, связанные с сохранением, возрождением и развитием национальных культур.

Все участницы вебинаров, представлявшие РДНТ Ингушетии, получили благодарственные письма от Центра культуры народов России за активность, проявленную в ходе мероприятий.

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