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Лидером разыскиваемой в Ингушетии бандгруппы может быть уроженец Малгобека

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Стало известно, кто руководит группой, подозреваемой к вооруженным нападениям на пост ДПС «Волга-14» в марте и на полицейских в Малгобекском районе в апреле этого года, сообщил газете «Ингушетия» информированный источник.

«Согласно полученной информации, предположительно, лидером вооруженной бандгруппы является Амирхан Гуражев. Он уроженец Малгобека, ему 33 года», — сказал собеседник.

По его словам, попадал ли ранее предполагаемый глава банды в поле зрения силовиков за радикальные взгляды, пока неизвестно. Сейчас вместе с ним ищут объявленных в розыск ФСБ и МВД уроженца ингушского села Кантышево Микаила Мошхоева 1998 года рождения и 35-летнего жителя Малгобека Адама Оздоева.

По данным УФСБ по Ингушетии, задержан 21-летний житель Малгобека Боков, по предварительным данным, он является членом бандгруппы, причастной к нападению на сотрудников правоохранительных органов.

По фактам посягательств на полицейских в двух соседних республиках (Северной Осетии и Ингушетии) СКР возбудил дела по ст. 317 и 222 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконный оборот оружия). С 20 часов 3 апреля в Малгобекском районе действует режим КТО.

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