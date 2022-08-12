Махмуд-Али Калиматов поздравил автора романа-эпопеи «Ингуши» Иссу Кодзоева с днем рождения

«Он внес весомый вклад в развитие ингушского языка и сохранение традиций и обычаев народа. Всегда болел за судьбу ингушей, активно участвовал в общественной и политической жизни республики и принципиально отстаивал ее интересы», — написал Калиматов в своем Телеграм-канале.

Руководитель субъекта отметил, что за литературную и общественную деятельность Иссу Кодзоева уважают и ценят не только в Ингушетии, но и за ее пределами.

«Искренне поздравляю нашего старейшину с Днем рождения. Желаю ему долгих лет жизни и крепкого здоровья», — подчеркнул Глава.

Исса Аюбович Кодзоев родился 12 августа 1938 года в селе Ангушт (Тарское) Пригородного района. Он — автор первого на ингушском языке исторического многотомного романа-эпопеи «ГIалгIай» («Ингуши»). Но главное — он патриот своего народа. Не на словах, не на лозунгах, а на деле и это подтверждается всей его сознательной жизнью.

Исса Кодзоев написал о таких выдающихся личностях, как народный мститель Ахмед Хучбаров, абрек Суламбек Сагопшинский, о многих современниках, которые отстаивали честь и достоинство народа. Он пешком исходил горную Ингушетию, побывал практически во всех селах плоскостной части республики. Исса Аюбович искал стариков и записывал их воспоминания. Он думал о потомках, он знал, что записи нужны, поскольку это — история народа. Богатая история, которую у нас кто только не пытался и не пытается отобрать, приписать себе (и это удалось, прямо скажем).

Исса Кодзоев — один из тех, кто стоял у истоков образования Ингушской Республики в составе Российской Федерации 4 июня 1992 года.

Коллектив газеты «Ингушетия» присоединяется ко всем поздравлениям в Ваш адрес, уважаемый Исса Аюбович. Здоровья Вам и долголетия!