Депортация

Масштабная благотворительная акция к годовщине депортации ингушского народа прошла в Сунже

0
Центральная мечеть Сунжи

Религиозные обряды в память о жертвах трагических событий 1944 года прошли в Сунже с участием известных богословов, общественников, представителей органов местного самоуправления, совета алимов, передала корреспондент газеты «Ингушетия».

Местом проведения масштабного мероприятия в преддверии дня высылки ингушей в Казахстан и Среднюю Азию стала центральная мечеть. На акции собрались не только жители города и Сунженского района, но и общественные деятели, имамы мечетей отдаленных сел республики. Все они посчитали своим долгом почтить память тех, кто погиб от голода и холода в суровых, невыносимых условиях 23 февраля и после прибытия на чужбину.

Имам мечети Касым Мейриев и другие выступавшие, в том числе те, кто на себе испытал тяготы зверских репрессий, в один голос призывали к единству, оставить обиды, донести до сознания молодежи эту страшную картину, которая всегда стоит перед глазами репрессированных отцов, матерей, дедушек и бабушек. Это, по их словам, необходимо для того, чтобы подрастающее поклонение, оглядываясь в прошлое, выбирало правильные жизненные ориентиры, сохранило в памяти те злодеяния, через которые достойно прошли отцы, не теряя веру, сохраняя национальные традиции, морально-нравственные ценности, язык, обычаи мудрых предков, соблюдая предписания Священного Корана, поддерживая друг друга, помогая тем, кому было труднее, как единый организм. Все эти качества помогли народу выстоять и вернуться на родину.

Мероприятия было организовано самими жителями республики за счет добровольных пожертвований, а также благотворителями, пожелавшими остаться неизвестными из религиозных соображений. В мечети читали аяты из Священного Писания, провели мовлид, совершили зикр и дуа по усопшим.

Ранее сообщалось, что руководство республики, муниципалитеты организуют десятки мероприятий к 79-й годовщине депортации ингушского народа. В республике раздали более шести тонн мяса малообеспеченным семьям. Благотворительная акция проходила в преддверии траурных мероприятий.

Помощь оказали по инициативе руководителя субъекта на средства Национального фонда развития республики. Ее распределением занимались муниципалитеты региона по спискам нуждающихся, составленным их администрациями совместно с имамами мечетей. Более 20 голов крупного рогатого скота доставили до адресатов различных населенных пунктов, 7 из которых — в Пригородный район.

Завтра исполняется 79 лет со дня высылки ингушей. В этот день 91 тыс. 250 человек были высланы в Казахстан и Среднюю Азию. Целый народ по ложному обвинению в «измене Родине» был депортирован с исторической родины. В ссылке от голода, холода и болезней погибла почти половина населения.

Как и ингушский народ, тотальной депортации были подвергнуты многие другие народы Северного Кавказа. Жертвами тоталитаризма стали более 3,5 млн человек, представители более шестидесяти национальностей. В 1957 году репрессированные народы, в том числе и ингуши, были реабилитированы.

В феврале 2017 года в преддверии годовщины трагедии депутаты ингушского парламента в первом чтении единогласным решением приняли проект закона, налагающий запрет на увековечение памяти Сталина на территории региона.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Назрани прошел митинг в поддержку Президента России и участников специальной военной операции
Житель Ингушетии приобрел около 500 граммов героина на продажу
Сергей Меньшов назначен руководителем ОФСИН России по Ингушетии
Учащимся Малгобека рассказали о краснодонских молодогвардейцах
В Русском театре Ингушетии пройдет вечер памяти Героя России Суламбека Осканова
Министр культуры Ингушетии проинспектировала ход строительства ДК в отдаленном селе Гейрбек-Юрт
Школьников Магаса призвали не попадаться на уловки идеологов экстремизма
В своем Послании Президент России уделил особое внимание системе образования — вице-премьер Ингушетии
Делегация из Дагестана приехала в Ингушетию поблагодарить за помощь пострадавшим в ДТП с автобусом
На реанимированном ЛПК в Ингушетии запустят собственный лакокрасочный цех
Мошенники выманили у жительницы Ингушетии 10 тыс. рублей при покупке шубы

Главное

Яндекс.Метрика

 