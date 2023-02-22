Масштабная благотворительная акция к годовщине депортации ингушского народа прошла в Сунже

Местом проведения масштабного мероприятия в преддверии дня высылки ингушей в Казахстан и Среднюю Азию стала центральная мечеть. На акции собрались не только жители города и Сунженского района, но и общественные деятели, имамы мечетей отдаленных сел республики. Все они посчитали своим долгом почтить память тех, кто погиб от голода и холода в суровых, невыносимых условиях 23 февраля и после прибытия на чужбину.

Имам мечети Касым Мейриев и другие выступавшие, в том числе те, кто на себе испытал тяготы зверских репрессий, в один голос призывали к единству, оставить обиды, донести до сознания молодежи эту страшную картину, которая всегда стоит перед глазами репрессированных отцов, матерей, дедушек и бабушек. Это, по их словам, необходимо для того, чтобы подрастающее поклонение, оглядываясь в прошлое, выбирало правильные жизненные ориентиры, сохранило в памяти те злодеяния, через которые достойно прошли отцы, не теряя веру, сохраняя национальные традиции, морально-нравственные ценности, язык, обычаи мудрых предков, соблюдая предписания Священного Корана, поддерживая друг друга, помогая тем, кому было труднее, как единый организм. Все эти качества помогли народу выстоять и вернуться на родину.

Мероприятия было организовано самими жителями республики за счет добровольных пожертвований, а также благотворителями, пожелавшими остаться неизвестными из религиозных соображений. В мечети читали аяты из Священного Писания, провели мовлид, совершили зикр и дуа по усопшим.

Ранее сообщалось, что руководство республики, муниципалитеты организуют десятки мероприятий к 79-й годовщине депортации ингушского народа. В республике раздали более шести тонн мяса малообеспеченным семьям. Благотворительная акция проходила в преддверии траурных мероприятий.

Помощь оказали по инициативе руководителя субъекта на средства Национального фонда развития республики. Ее распределением занимались муниципалитеты региона по спискам нуждающихся, составленным их администрациями совместно с имамами мечетей. Более 20 голов крупного рогатого скота доставили до адресатов различных населенных пунктов, 7 из которых — в Пригородный район.

Завтра исполняется 79 лет со дня высылки ингушей. В этот день 91 тыс. 250 человек были высланы в Казахстан и Среднюю Азию. Целый народ по ложному обвинению в «измене Родине» был депортирован с исторической родины. В ссылке от голода, холода и болезней погибла почти половина населения.

Как и ингушский народ, тотальной депортации были подвергнуты многие другие народы Северного Кавказа. Жертвами тоталитаризма стали более 3,5 млн человек, представители более шестидесяти национальностей. В 1957 году репрессированные народы, в том числе и ингуши, были реабилитированы.

В феврале 2017 года в преддверии годовщины трагедии депутаты ингушского парламента в первом чтении единогласным решением приняли проект закона, налагающий запрет на увековечение памяти Сталина на территории региона.