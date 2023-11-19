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МЧС по Ингушетии предупреждает о сильном ветре в горной части

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До конца текущих суток, а также ночью и утром 20 ноября местами в горной части республики ожидается очень сильный ветер до 37 метров в секунду, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МЧС по региону.

В чрезвычайном ведомстве призвали жителей не сжигать мусор и сухую траву в такую погоду, поскольку пожар может разрастись.

Также граждан предупреждают, что при сильном ветре необходимо держаться подальше от легких металлических конструкций, не парковать машины под рекламными щитами и другими ненадежно прикрепленными конструкциями.

Телефон доверия ГУ МЧС России по республике Ингушетия 8 (8734) 55-99-99.

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