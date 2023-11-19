МЧС по Ингушетии предупреждает о сильном ветре в горной части
До конца текущих суток, а также ночью и утром 20 ноября местами в горной части республики ожидается очень сильный ветер до 37 метров в секунду, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МЧС по региону.
В чрезвычайном ведомстве призвали жителей не сжигать мусор и сухую траву в такую погоду, поскольку пожар может разрастись.
Также граждан предупреждают, что при сильном ветре необходимо держаться подальше от легких металлических конструкций, не парковать машины под рекламными щитами и другими ненадежно прикрепленными конструкциями.
Телефон доверия ГУ МЧС России по республике Ингушетия 8 (8734) 55-99-99.