МЧС по Ингушетии предупреждает о сильном ветре в горной части

В чрезвычайном ведомстве призвали жителей не сжигать мусор и сухую траву в такую погоду, поскольку пожар может разрастись.

Также граждан предупреждают, что при сильном ветре необходимо держаться подальше от легких металлических конструкций, не парковать машины под рекламными щитами и другими ненадежно прикрепленными конструкциями.

Телефон доверия ГУ МЧС России по республике Ингушетия 8 (8734) 55-99-99.