Министр внутренних дел по Ингушетии вручил награды правоохранителям

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе регионального МВД, за отвагу и самоотверженность, проявленные в борьбе с терроризмом и преступностью, а также за смелые и решительные действия, совершенные при выполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, медали «За отвагу» удостоен старший лейтенант полиции Хасан Султанович Хаутиев.

Медали МВД России «За боевое содружество» вручены старшему лейтенанту полиции Кодзоеву Абдул-Кериму Магомедовичу и старшему сержанту Магомеду Увойсовичу Евлоеву.

Коробкин поздравил полицейских с наградами, поблагодарил за службу и пожелал новых успехов в работе на благо общества. «Ваше старание, усердие и заслуги отмечены по достоинству» — подчеркнул министр.