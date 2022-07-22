Молодых ученых Ингушетии приглашают к участию в премии «За верность науке»

В 2022 году премия включает 14 номинаций. В номинации «Научная пресс-служба года» смогут принять участие пресс-службы университетов и научно-исследовательских институтов, а в номинации «Наука — это модно» отметят молодых ученых, которые активно занимаются научно-просветительской деятельностью. Также впервые премию вручат за лучший научно-популярный студенческий проект и специальный приз за популяризацию отечественных разработок.

Также в перечне номинаций «Научный журналист года», «Научный фотограф года», «Научный режиссер года», «Наука как искусство», «Биогенетическое просвещение», «Экологическое просвещение», «Защита исторической правды», «Специальный приз за популяризацию атомной отрасли», «Специальный приз за популяризацию космической отрасли», «Специальный приз имени Даниила Гранина».

На участие в премии могут быть поданы как индивидуальные заявки, так и заявки от организаций. Финалистов премии определит экспертный совет, в состав которого вошли представители СМИ, госорганов и госкорпораций, некоммерческих организаций, пресс-служб вузов и НИИ.

Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются по 3 октября 2022 года на сайте.