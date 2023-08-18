Мошенничество

Мошенник-«следователь» выманил у жительницы Ингушетии более 1 млн рублей

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Жительница Ингушетии, поверив лживому сотруднику спецслужб, а затем и мошеннику-«следователю», перевела им 1 млн 200 тыс. рублей, сообщает пресс-служба МВД по республике.

В своем заявлении в МО МВД России «Малгобекский» женщина отметила, что ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником спецслужбы. Мужчина сообщил заявительнице, что сотрудники банка хотят совершить в отношении нее мошеннические действия и перевел звонок на «следователя». Тот убедил заявительницу снять деньги со счетов и отправить по нескольким QR-кодам, которые он прислал ей через социальную сеть.

В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК России.

Министерство внутренних дел по региону предупреждает граждан: не доверяйте звонкам незнакомых лиц, представляющихся работниками банков, сотрудниками правоохранительных органов или специальных служб. Не сообщайте им свои персональные данные, включая реквизиты банковских карт. Не выполняйте их указания и прерывайте разговор.

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