Мошенник-«следователь» выманил у жительницы Ингушетии более 1 млн рублей

В своем заявлении в МО МВД России «Малгобекский» женщина отметила, что ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником спецслужбы. Мужчина сообщил заявительнице, что сотрудники банка хотят совершить в отношении нее мошеннические действия и перевел звонок на «следователя». Тот убедил заявительницу снять деньги со счетов и отправить по нескольким QR-кодам, которые он прислал ей через социальную сеть.

В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК России.

Министерство внутренних дел по региону предупреждает граждан: не доверяйте звонкам незнакомых лиц, представляющихся работниками банков, сотрудниками правоохранительных органов или специальных служб. Не сообщайте им свои персональные данные, включая реквизиты банковских карт. Не выполняйте их указания и прерывайте разговор.