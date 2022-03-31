Выставка

Музей изобразительных искусств Ингушетии приглашает на персональную выставку Марины Хачубаровой

0

В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии 1 апреля состоится открытие первой персональной выставки Марины Хачубаровой «Я люблю этот мир многогранный», сообщила пресс-служба учреждения.

На выставке будет представлено около 50-ти живописных полотен. Любители изобразительного искусства смогут первыми познакомиться с интересным, разносторонним творчеством молодой и талантливой ингушской художницы, которая пробует себя в разных жанрах: пейзажах, натюрмортах, портретах, сюжетно-тематических картинах.

Начало мероприятия — в 14:30.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Центре культурного развития столицы Ингушетии начинают свою работу студия вокала и кружок фортепиано
В Магасе высадят 200 саженцев ясеня в рамках акции «Сад памяти»
В городе Малгобеке Ингушетии встретили участников автопробега в честь 80-летия победы в Сталинградской битве
Ингушские спортсмены успешно выступили на всероссийских соревнованиях по боксу в Нальчике
Банковские услуги будут доступны в отдаленных сельских поселениях Ингушетии
На нескольких улицах села Кантышево Ингушетии на 6 часов отключат газ
Премьер-министр Ингушетии принял участие в заседании рабочей группы Госсовета России
Казачий хор из Ингушетии занял первое место в отборочном туре Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг»
Министерство культуры Ингушетии намерено помочь ансамблю «Магас» в обновлении материально-технической базы
В Ингушетии задержали подозреваемых в незаконном обороте оружия
В Ингушетии за минувшие сутки выявлены 23 новых случая Covid-19

Главное

Яндекс.Метрика

 