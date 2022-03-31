Музей изобразительных искусств Ингушетии приглашает на персональную выставку Марины Хачубаровой
В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии 1 апреля состоится открытие первой персональной выставки Марины Хачубаровой «Я люблю этот мир многогранный», сообщила пресс-служба учреждения.
На выставке будет представлено около 50-ти живописных полотен. Любители изобразительного искусства смогут первыми познакомиться с интересным, разносторонним творчеством молодой и талантливой ингушской художницы, которая пробует себя в разных жанрах: пейзажах, натюрмортах, портретах, сюжетно-тематических картинах.
Начало мероприятия — в 14:30.