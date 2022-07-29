На территории Сунженского РЭС в Ингушетии сгорела пристройка под КПП
В городе Сунжа Ингушетии в ночь на 29 июля произошло возгорание пристройки под КПП на территории Сунженского РЭС. В результате ЧП никто не пострадал, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
«В 02:19 мск 29 июля в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия поступило сообщение о том, что в городе Сунжа по ул. Висаитова 94 произошел пожар. По прибытии на место пожара было обнаружено что горит пристройка под КПП на территории Сунженского РЭС», — говорится в сообщении.
В результате пожара погибших и пострадавших нет. Причина пожара и обстоятельства происшедшего устанавливаются.