На территории Сунженского РЭС в Ингушетии сгорела пристройка под КПП

«В 02:19 мск 29 июля в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия поступило сообщение о том, что в городе Сунжа по ул. Висаитова 94 произошел пожар. По прибытии на место пожара было обнаружено что горит пристройка под КПП на территории Сунженского РЭС», — говорится в сообщении.

В результате пожара погибших и пострадавших нет. Причина пожара и обстоятельства происшедшего устанавливаются.