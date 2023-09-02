Прием граждан

Начальник ОФСИН по Ингушетии провел прием граждан

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Начальник ОФСИН России по Ингушетии полковник внутренней службы Сергей Меньшов провел встречу с жителями республики в приемной Президента России в Магасе.

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе учреждения, к руководителю пенитенциарного ведомства обратились двое граждан с вопросами трудоустройства и порядка прохождения службы в органах уголовно-исполнительной системы.

Сергей Меньшов подробно разъяснил вопросы о предоставлении льгот и социальных гарантий сотрудникам ОФСИН. Дал указания профильным службам, подробно разъяснить все требования, касающиеся трудоустройства.

Такие встречи в приемной главы государства проходят не реже одного раза в полугодие. Также руководство ведомства проводит прием граждан по личным вопросам каждый вторник и четверг.

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