Начальник ОФСИН по Ингушетии провел прием граждан

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе учреждения, к руководителю пенитенциарного ведомства обратились двое граждан с вопросами трудоустройства и порядка прохождения службы в органах уголовно-исполнительной системы.

Сергей Меньшов подробно разъяснил вопросы о предоставлении льгот и социальных гарантий сотрудникам ОФСИН. Дал указания профильным службам, подробно разъяснить все требования, касающиеся трудоустройства.

Такие встречи в приемной главы государства проходят не реже одного раза в полугодие. Также руководство ведомства проводит прием граждан по личным вопросам каждый вторник и четверг.