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Назначен новый руководитель ингушского филиала Почты России

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Ислам Гагиев

На заседании правительства республики представили нового руководителя ингушского филиала Почты России Ислама Гагиева.

Директор управления федеральной почтовой связи региона родился в 1988 году. В 2010-м окончил Майкопский государственный технологический университет (факультет «Государственное муниципальное управление»), а в 2016 году — Российский госуниверситет правосудия (направление «Юриспруденция»).

С 2007 года работал в УФПС на различных должностях, а с 2018 года — заместителем директора по операционному управлению.

В октябре текущего года переведен на должность руководителя управления ФПС республики — АО «Почта России».

«Ислам Гагиев имеет успешный опыт в руководстве. Уверен, что он справится с любыми задачами, будет эффективно управлять организацией, улучшая качество услуг, модернизируя почтовую инфраструктуру», — отметил премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

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